HABER

Rize'de otomobilin dereye yuvarlanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Kazada yaşamını yitiren, "atma türkü"leriyle ünlü Ahmet Çakar, son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de otomobilin dereye yuvarlanması

RİZE (AA) - Rize'de, otomobilin dereye yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden, "atma türkü"leriyle ünlü Ahmet Çakar'ın cenazesi toprağa verildi.

Çakar (29) için merkeze bağlı Azaklıhoca köyü Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkan Vekili Saffet Kopuz, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, Rizeli şair Osman Efendioğlu, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çakar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Yörede "atma türkü"leriyle tanınan Çakar'a ulaşamayan yakınlarının durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine çalışma başlatılmıştı. Güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmada, Çakar'ın kiraladığı 53 AT 351 plakalı otomobilin, Pehlivantaşı mevkisinde yoldan yaklaşık 150 metre aşağıdaki dereye yuvarlandığı, Çakar'ın olay yerinde öldüğü tespit edilmişti.

Çakar, şair Efendioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Külliye'ye gitmiş ve burada atma türküleri söylemişti.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
GÜNCELLEME - Hatay'daki orman yangınıGÜNCELLEME - Hatay'daki orman yangını
Güvenlik görevlisi parkta bulduğu altın dolu çantayı sahibine ulaştırdıGüvenlik görevlisi parkta bulduğu altın dolu çantayı sahibine ulaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar atma türkü sanatçısı cenaze Rize

En Çok Okunan Haberler

Diğer Haberler
Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.