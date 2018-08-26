RİZE (AA) - Rize'de, otomobilin dereye yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden, "atma türkü"leriyle ünlü Ahmet Çakar'ın cenazesi toprağa verildi.

Çakar (29) için merkeze bağlı Azaklıhoca köyü Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkan Vekili Saffet Kopuz, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, Rizeli şair Osman Efendioğlu, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çakar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Yörede "atma türkü"leriyle tanınan Çakar'a ulaşamayan yakınlarının durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine çalışma başlatılmıştı. Güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmada, Çakar'ın kiraladığı 53 AT 351 plakalı otomobilin, Pehlivantaşı mevkisinde yoldan yaklaşık 150 metre aşağıdaki dereye yuvarlandığı, Çakar'ın olay yerinde öldüğü tespit edilmişti.

Çakar, şair Efendioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Külliye'ye gitmiş ve burada atma türküleri söylemişti.

