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Rize’de otomobilin gizli bölmesinden ruhsatsız tabanca çıktı

05.04.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de bir aracın vites kutusuna açılan gizli bölmede 8 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet 9 mm mermi ele geçirildi.Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip sonucu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurulan araçta vites kutusuna kurulmuş düzenek fark edildi.

Rize’de otomobilin gizli bölmesinden ruhsatsız tabanca çıktı

Rize’de bir aracın vites kutusuna açılan gizli bölmede 8 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet 9 mm mermi ele geçirildi.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip sonucu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurulan araçta vites kutusuna kurulmuş düzenek fark edildi. Gizli bölmede yapılan aramada 8 adet 9 mm el yapımı tabanca, bunlara ait 8 adet şarjör ve 29 adet fişek ele geçirildi. 4 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı olayda H.B., V.T. ve C.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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