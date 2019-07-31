HABER

Rize'de parkta isim tartışması yargıya taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

  Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Millet Bahçesi' olan parkın ismini '100'üncü Yıl Atatürk Parkı' olarak değiştiren belediyenin astığı tabelanın kaldırılmasının istendiği Kaymakamlık talimatı, yargıya taşındı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Millet Bahçesi' olan parkın ismini '100'üncü Yıl Atatürk Parkı' olarak değiştiren belediyenin astığı tabelanın kaldırılmasının istendiği Kaymakamlık talimatı, yargıya taşındı. Fındıklı Belediyesi, kararın iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, "Kaymakamlık kamu suçu işlediğimizi belirterek Atatürk ismini ivedilikle indirmemizi istedi. Atatürk ismini asmak mı kamu suçudur?" diye sordu.
Fındıklı ilçesinin CHP'li belediyesinin, 19 Mart 2019'da açılan Millet Bahçesi Parkı'nın adını 100'üncü Yıl Atatürk Parkı, aynı yerdeki yapının Millet Kıraathanesi olan adını ise 'Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi' olarak değiştirilmesi yönündeki talebi, meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Kararın onay için gönderildiği Fındıklı Kaymakamlığı ise 'kamu yararı' olmadığı gerekçesiyle belediye meclis kararını onaylamadı. Belediye meclis kararı geri iade edildi.
'ATATÜRK PARKI' TABELASI ASILDI
Fındıklı Belediyesi görevlileri iskele ile Arılı Deresi arasındaki parka Atatürk Parkı tabelası astı. Fındıklı Kaymakamlığı görevlileri tabela ile ilgili tutanak tuttu. Kaymakam Vekili Emrah Yılmaz da belediyeye uyarı yazısı gönderdi. Kaymakamlığın 26.07.2019 tarihli ve 1322 sayılı 'İvedi' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verildi:
"Belediye meclisinin 81 sayılı 08.07.2019 tarihli kararının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81'inci maddesine dayanarak onaylanmadığı bildirilmişti. Onaylanmayan meclis kararının yürürlüğe girmeyeceği kanunda açıkça belirtilmiştir. Ancak ekte gönderilen tutanakta da görüleceği üzere onaylanmayan meclis kararında belirtilen ismin parka verilmesine yönelik belediyeniz tarafından tabelada değişiklik yapıldığı, bu durumun kanuna aykırılık teşkil etmesinin yanı sıra kamu düzenini bozan bir suç doğurması nedeniyle sahildeki parkın isminin tekrar ivedi olarak eski haline döndürülmesinin ve kanunlara uygun hareket edilmesi hususunda gereğini rica ederim."
Fındıklı Belediyesi, kaymakamlık talimatının iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu.
Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, belediye meclisinin aldığı karara istinaden isim değişikliği yaptıklarını belirterek tabelayı kaldırmayacaklarını söyledi. Çevratoğlu, "Biz seçim sonrası halkın talebi doğrultusunda ve bir genç kardeşimizin önerisi ile meclis toplantısında parkın adının 100'üncü Yıl Atatürk Parkı olmasını 8'e 3, nitelikli çoğunlukla kabul ettik. Yine Millet Kıraathanesi olan yeri biz kültür evine dönüştürdük ve adını da 'Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştürdük. 100'üncü Yıl Atatürk Parkı adını tartışmak bize zül geliyor. Bu kararımızdan geri dönmeyeceğiz. Ağustos ayında bunu yeniden meclis gündemine getirip aynı kararı yeniden alacağız. Bu konuda yargıya da başvurduk" dedi.
'ATATÜRK İSMİNİ ASMAK MI KAMU SUÇUDUR?'
Kaymakamlığın tabelanın kaldırılmasını istediği gerekçenin çok garip olduğunu söyleyen Çevratoğlu, "Kaymakamlık 'kamu yararı görülmemiş' diyor. Ayrıca kamu suçu işlediğimizi belirterek Atatürk ismini ivedilikle indirmemizi istediler. Atatürk ismini asmak mı kamu suçudur? Bunu anlamış değiliz. Bundan sonra burası 100'üncü Yıl Atatürk Parkı kalacaktır. Tabelayı indirmeyeceğiz. Biz kamu suçu işliyorsak kaymakamlık bizle ilgili idari soruşturma başlatabilir. Biz orada savunmamızı vereceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
-------------------
Belediye Başkanı açıklaması

Park detayları

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA

=====================

PARTNERBu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...Bu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...
Hükümlülerden Bodrum sahillerinde temizlikHükümlülerden Bodrum sahillerinde temizlik
Selçuk'ta kurulmak istenen mermer ocağına tepkiSelçuk'ta kurulmak istenen mermer ocağına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 'komşu' dehşeti!

Komşu dehşeti! 'İsmimizi verdin' deyip...

Son dakika: Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın eşine geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Büyükanıt'a geçmiş olsun telefonu

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Bursa'da yabancı dildeki tabelalar Türkçeye çevriliyor

Tabelalar tek tek tespit ediliyor! Cezası var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Deniz keyfi kabus oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.