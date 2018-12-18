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Rize'de polis-şüpheli kovalamacası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bıçaklı saldırı olayının şüphelisi olarak aranan V.K.

ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bıçaklı saldırı olayının şüphelisi olarak aranan V.K. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Elinde bıçakla koşarak kaçmaya çalışan şüphelinin biber gazıyla etkisiz hale getirildiği anlar görüntülendi. Olay, dün ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bıçaklı kavga olayının şüphelisi olarak aranan V.K., polis ekiplerini karşısında görünce kaçmaya başladı. Elindeki bıçakla cadde üzerinde koşan ve bina aralarına giren şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisin biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdiği şüpheli, yaka paça gözaltına alınmaya çalışıldı. Şüpheli polise direnince arbede yaşandı. Bu sırada bir polis memurunun tabancası yere düştü. Olaya müdahale eden bir diğer polis memuru düşen tabancayı yerden aldı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca görüntülendi.

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