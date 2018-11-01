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Rize'de robotik yürüme cihazı hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

Kas hastası 21 yaşındaki Tarık Ümit Yanık'ın, kenti ziyareti sırasında talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen robotik yürüme cihazı, Rize Devlet Hastanesinde hizmete sunuldu - Baba Ahmet Yanık: "Oğlum gibi yürüyemeyen veya yürüme kısıtlığı olan diğer hastalarımız artık il dışına gitmek zorunda kalmayacak"

RİZE (AA) - Rize'de, kas hastası Tarık Ümit Yanık'ın, kenti ziyareti sırasında talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen robotik yürüme cihazı hizmete girdi.

21 yaşındaki Yanık'ın, Rize Devlet Hastanesinde cihaz ile rehabilitasyon seansında gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yürüme robotunun başarısını belirleyen en önemli kriterin, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından uygun endikasyonlu hasta seçimi olduğunu söyledi.

Eklemlerinde geri dönüşü olmayan hareket kısıtlılığı veya ileri düzey kasılması olan hastaların yürüme robotuna alınmasının uygun olmadığını ifade eden Tepe, "Bunun dışında hastalarda kalp yetmezliği, diyabet, tıkayıcı damar hastalığı ve bası yarası gibi hastalıkların varlığı ve derecesi de robotik rehabilitasyon öncesi değerlendirilmektedir." dedi.

Tepe, bu cihazı bir başlangıç belirleyip Rize'ye Türkiye'nin en modern fizik tedavi merkezlerinden birini kazandırmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hastalarımızın, tedavi için komşu illere veya uzak merkezlere gitmesine gerek kalmadan kendi ilinde tedavi görmesini istiyoruz. Hatta böylesi bir merkez, komşu illerdeki hastalarımızı da ilimize çekecektir. Bu amaçla gerekli ihtiyaçları belirleyip planlamalarımızı yaptık. Önümüzdeki süreçte de devamını getirme gayretinde olacağız."

Tepe, Rize Devlet Hastanesinde ilk etapta günde 6 hastaya hizmet verecek cihazın, sistemin tam oturmasıyla daha fazla hastanın tedavisinde de kullanılabileceğini kaydetti.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Ali Ekber Tayfun ise robotik yürüme cihazının her hastaya özel, hastanın fonksiyonel düzeyine uygun olarak hazırlandığını belirterek, hasta mümkün olduğunca az seviyede desteklenerek, doğru yürüme pateni için gereken hareketler, cihaz yardımıyla çok sayıda tekrar edilerek hastanın yeniden yürümesinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

21 yaşındaki Tarık Ümit Yanık'ın babası Ahmet Yanık da oğlunun tedavisi için doğumundan itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok merkeze başvurduklarını anlattı.

En yakın il olan Trabzon'daki rehabilitasyon merkezinde 3 yıl boyunca tedavi gördüklerini ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Her seferinde ilimizden birçok hastanın oraya gittiği gördük. Onların mağduriyetini de görerek CİMER, BİMER gibi merkezlere gerek mesajla gerekse Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaretinde bu durumu bizzat kendilerine ilettik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilimize kısa zamanda kazandırılan bu cihaz Rize için büyük bir kazanç oldu. Çok mutluyuz. Oğlum gibi yürüyemeyen veya yürüme kısıtlılığı olan diğer hastalarımız artık il dışına gitmek zorunda kalmayacak."

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Rize Robotik Yürüme Cihazı

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