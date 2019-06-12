Rize'de ruhsatsız silah atölyelerine operasyon: 2 gözaltı

RİZE (AA) - Rize'de ruhsatı bulunmayan iki silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pazar İlçe Jandarma Asayiş Timleri, Pazar ilçesinde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, H.Ö'ye ait ev içinde oluşturulan ruhsatsız atölyede 1 kuru sıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan araç gereçler, O.Ö'ye ait evdeki ruhsatsız atölyede ise 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 9 milimetre çapında 52 mermi ile tabanca parçaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



