Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı

RİZE (AA) - Rize'de ruhsatı bulunmayan silah atölyesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardeşen ilçesine bağlı Seslikaya köyünde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, A.Ç, S.Ç. ve A.Ç. kardeşlere ait ruhsatsız atölye ve diğer adreslerinde yaptıkları aramada 90 mermi, 2 şarjör, 24 tabanca kabzası, 12 tabanca üst kapağı, 12 namlu, 18 marka ve seri numarası vurulan filigran ile silah yapımında kullanılan araç gereçler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

