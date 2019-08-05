Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü (2)

SELE KAPILAN BİR KİŞİ KAYBOLDU

Rize'de şiddetli sağanak sonrası taşan Salarha Deresi yola kadar çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu.

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salarha Deresi taştı. Derenin yola kadar çıkması nedeniyle bir otomobil selin ortasında kaldı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü otomobilini bırakarak kaçarak kurtulmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi aramak için çalışma başlattı.



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