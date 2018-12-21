Rize'de sağanak sel ve heyelana yol açtı, yollar kapandı (3)

Adem AKATİN/RİZE, (DHA)- RİZE'de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Çamlıhemşin ilçesinde heyelan sonucu köy yolları ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. Çamlıhemşin-Ardeşen karayolunda heyelan sonucu ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. İlçede tarım arazileri ve alt yapıda hasar oluştu. Rize'de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı. Çamlıhemşin ilçesinde Murat ve Topluca köylerinde yollar ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. Köyde seyir halindeki bir kamyonet yamaçtan gelen balçık ve toprağa saplandı. Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Kamyonet iş makinelerinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Topluca köyünde park halindeki bir kullanılmayan otomobilin üzerine yamaçtan kayalar düştü. Tarım arazileri ve alt yapıda hasar oluşan köylerde İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Murat Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, gece yarısından itibaren başlayan sağanak yağışın sel ve heyelanlara neden olduğunu belirterek, "Köyümüzde bir kamyonet geçişi sırasında heyelan meydana geldi. Sürücü ve yanındakiler kurtuldu. Balçığa saplanan kamyoneti çıkardık. Köyümüzde heyelanlar sonucu hasarlar var" dedi. KARAYOLUNDA HEYELAN Çamlıhemşin-Ardeşen karayolunda heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Polis ekipleri heyelanlı bölgede önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor. Çamlıhemşin'de sağanak nedeniyle bazı şelaleler taştı, yan derelerin su seviyesi yükseldi. Rize'de yağışların gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

