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Rize'de sağanak yolları göle çevirdi; esnaf ağ atarak tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:36 | Son Güncelleme

RİZE'de etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Rize'de sağanak yolları göle çevirdi; esnaf ağ atarak tepki gösterdi

Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - RİZE'de etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Bir esnaf, göle dönen yola ağ atarak tepkisini gösterdi.
Rize'de öğlen saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar saçakların altına altında bekledi. Sağanakla birlikte Salarha, Güneysu ve Senoz derelerinin su seviyeleri yükseldi. Rize Valiliği, şiddetli yağışların gün boyu süreceğini belirterek olası sel ve heyelanlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Valilik, dere yataklarından uzak durulması uyarısında bulundu.
ÇATI UÇTU, 4 OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU
Çayeli ilçesinde sağanak ve rüzgarın etkisiyle Sinan Kutlu Bulvarı'nda uçan bir binanın çatısı yolda park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda 4 otomobilde hasar meydana gelirken, bir market servis aracının sürücüsü, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu.
GÖLE DÖNE YOLDA AĞLI TEPKİ
Kentte bazı esnaflar da göle dönen yola balıkçıların kullandığı ağı atarak, tepki gösterdi. Sağanak sonrası dükkanın önü göle dönen Mustafa Küçük, "Her yağmur şiddetli oluyor ve dükkanlarımızı su basıyor. Eleman bile burada çalışmıyor. Yollarımız bozuk dere taşıyor buraya veriyor. Her yağmurda böyle uğraşıyoruz. Rize'de haftada 2 gün yağmur yağar; Biri 3 gün, diğeri 4 gün sürer'' dedi.

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Rize'de sağanak yolları göle çevirdi; esnaf ağ atarak tepki gösterdiRize'de sağanak yolları göle çevirdi; esnaf ağ atarak tepki gösterdiRize'de sağanak yolları göle çevirdi; esnaf ağ atarak tepki gösterdiRize'de sağanak yolları göle çevirdi; esnaf ağ atarak tepki gösterdi

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