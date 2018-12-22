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Rize'de sel ve heyelan hasar tespiti yapılıyor (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:50 | Son Güncelleme

RİZE'de dün aralıklarla etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel ve heyelan hasarları ile ilgili tespit çalışması başlatıldı.

Adem AKATİN/RİZE, (DHA) - RİZE'de dün aralıklarla etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel ve heyelan hasarları ile ilgili tespit çalışması başlatıldı. Rize'de dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Murat ve Topluca köylerinde yollar ulaşıma kapanırken bazı araçlar yolda kaldı. Köyde seyir halindeki bir kamyonet yamaçtan gelen balçık ve toprağa saplandı. Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise iş makinelerinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Topluca köyünde park halindeki bir kullanılmayan otomobilin üzerine yamaçtan kayalar düştü. HASAR TESPİTİ YAPILIYOR Çamlıhemşin İlçesi, Murat Köyü'nde kapalı köy ve mahalle yolları İl Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. İlçede tarım arazileri ve alt yapıda meydana gelen hasarların tespiti için çalışma başlatıldı. AFAD ve Özel İdare ekiplerinin sürdürdüğü çalışmada belirlenecek hasarların onarımı için çalışma başlatılacak. Heyelan sonucu kısmen ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ardeşen karayolunda ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

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