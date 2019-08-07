Rize’de selde kaybolan şahsı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

Rize’de geçtiğimiz Pazar günü şiddetli yağmur yağışının ardından meydana gelen selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu isimli vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Rize Merkez Dağsu mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü şiddetli yağış nedeniyle Salarha Deresi taştı. Dere sularına kapılan araçta bulunan 3 kişiden 2’si kurtarılırken Hüseyin Çapoğlu ise derenin azgın sularında kayboldu. Selde kaybolan Çapoğlu’nu arama çalışmaları 3. gününde de aralıksız devam ederken, AFAD, UMKE ve JAK Timleri ile ’Kır’ isimli arama köpeği tarafından dere yatağı ve derenin içi aranırken Sahil Güvenliğe ait helikopterler ve balık adamlar da denizin içerisinde arama yapıyor. Bölgede bulunan HES barajının kapakları açılarak iş makineleri ile arama gerçekleştiriliyor.

"Başka bir il olsa sonuç daha vahim olabilirdi"

Arama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber şiddetli yağmurun yağdığı Pazar günü metrekareye 1 buçuk saatte 122 kilogram yağmur yağdığını söyledi. Çeber “2 gündür sakin devam ediyoruz, vatandaşı arama çalışmalarımız devam ediyor. Hem balık adamlarımız arıyor, hem kurumlarımızın droneleri, hem 1 helikopterimiz geldi. Bu sabaha aramalar tekrar başladı ve devam ediyor. O gece 1,5 saat içerisinde 122 kilogram yağış aldık. Bu çok şiddetli bir yağıştır. Rize gibi bu tip durumlara hazırlıklı olmayan bir il olsa eminim ki sonuç çok daha vahim olabilirdi. Kaybolan vatandaşımızı kurumlarımız, belediyemiz ve vatandaşlarımız olarak iyi yönettiğimizi diyebilirim. Buradan hareket edersek bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım diyebilirim çünkü iklim değişikliği bir vakadır, bir gerçektir” dedi.