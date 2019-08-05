Rize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

RİZE (AA) - Rize'de gece etkili olan şiddetli yağış sırasında sele kapılarak dereye sürüklenen kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine otomobilden inerken sele kapılarak dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap'ın bulunması için AFAD, JAK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri, Rize İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesinden 50 kişilik ekip arama tarama çalışması gerçekleştirdi. 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Su altı, JAK ve AFAD ekipleri derede arama çalışması yürütürken polis ve özel idare ekipleri de insansız hava aracı ile bölgede arama faaliyeti gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik helikopteri ile havadan, Sahil Güvenlik botu ile denizden arama çalışması gerçekleştirilirken JAK ekipleri de köpekle arama yaptı.

Bölgeye gelen Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Havanın kararmaya başlamasıyla ekipler arama çalışmalarına ara verdi.

AFAD yetkilileri, arama çalışmalarının yarın sabah erken saatlerde başlayacağını kaydetti.

