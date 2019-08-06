Rize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

AFAD, JAK, AKUT, UMKE, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Polisi, Sahil Güvenlik, Rize Belediyesi ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 50 kişilik grup, vatandaşlarla derede arama yapıyor.

Arama çalışmalarına, "drone" ve güvenlik helikopteriyle de destek veriliyor.

112 Acil Servis ekiplerinin hazır bulunduğu olay yerinde, kaybolan Hüseyin Çap'ın eşi Fatma, kızı Asiye Çap ve yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, bölgede faaliyetlerine ara veren bir çay fabrikası ile kereste atölyesinde de üretime başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüseyin Çap'ın aranmasının yanında 5 ayrı ekiple hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Kurk, 50 kişinin, sel ve heyelanlardan hasar gördüğü gerekçesiyle dilekçe verdiğini de kaydetti.