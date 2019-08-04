HABER

Rize’de şiddetli sağanak yağış

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 23:58 | Son Güncelleme

Rize’de bu akşam etkili olan şiddetli yağış sonrası il merkezi Cumhuriyet Caddesi Ekrem Orhon mahallesi Okullar mevkiinde yağmur nedeniyle dükkanları su bastı.

Rize’de bu akşam etkili olan şiddetli yağış sonrası il merkezi Cumhuriyet Caddesi Ekrem Orhon mahallesi Okullar mevkiinde yağmur nedeniyle dükkanları su bastı. Esnaflar ellerine aldıkları kovalar ile dükkanlarının içerisindeki suyu boşaltmaya çalıştı. Rize Belediyesine bağlı ekipler ise kapanan menfezleri açmak için çalışıyor.
Su baskınlarını yerinde inceleyen Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin “4 saatte metre kareye 100 litre yağmur yağdı. Burada menfezler çok küçük. Burada bir proje başlatmıştık, DSİ çalışıyordu. Bugün bu bölgede pazar vardı. Esnafların bize söylediği şuanda menfezlerin ağızları tıkandığı için su baskını olmuş. Gerek itfaiyemiz gerekse esnafımız menfezleri açtığında suyun yavaşça çekildiği görülüyor. Tabi en önemli şey yağmurun kesmesi” ifadelerini kullandı.

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış

Rize’de şiddetli sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.