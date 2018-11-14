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Rize'de şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan yağış sebebiyle ufak çaplı heyelanlar meydana geldi - Ayder Yaylası başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

RİZE (AA) - Rize'de, iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, bazı bölgelerde ufak çaplı heyelana yol açtı.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Derepazarı ilçesi ile Kendirli beldesi arasındaki yolun, Çeşme, Çukurlu ve Çakmakçılar köylerine bağlantısını sağlayan yol ile Pazar ilçesine bağlı Kuzeyca köyü yolunda toprak kayması meydana geldi.

Alternatif ulaşım güzergahı bulunan her iki yolda temizleme çalışmaları sürüyor.

Yağmur nedeniyle bazı tarım arazilerinde ufak çaplı kaymaların yaşandığı, yağmurun gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, yetkililer bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise hafif kar yağışının başladığını bildirdi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar etkili olurken yaylalarda bulunan çobanların hayvanlarını köylerine indirmesi istendi.

Bölgede kar yağışının, hafta sonu etkisini artırması bekleniyor.

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Rize şiddetli yağış

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