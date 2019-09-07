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Rize'de şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

Hemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılan ahşap evdeki kişi hafif yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılan ahşap evdeki kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yaltkaya köyünde, şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu ahşap ev yıkıldı.

Evde bulunan ve başından hafif şekilde yaralanan Macit Alparslan ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli yağış dolayısıyla köy yollarında ulaşımda aksamaların yaşandığı ve arazilerde hasar oluştuğu bildirildi.

Hemşin Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri aksamaların yaşandığı yollarda çalışma yürütüyor.

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Hemşin Rize şiddetli yağış

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