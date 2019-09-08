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Rize'de şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Hemşin ilçesinde heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken bir sitedeki apartmanda yaşayanlar tahliye edildi

RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış sonucu istinat duvarı çöken sitedeki 24 daireli apartman boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli yağışa bağlı yaşanan heyelan sebebiyle bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Site içindeki 24 daireli apartmanın birinci katını su ve balçık basması üzerine apartman sakinleri tahliye edildi.

Yağış nedeniyle ilçe merkezine bağlı mahalle ve köy yolları da ulaşıma kapandı. Hemşin Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah başlayan yağmurun akşam saatlerine kadar devam ettiğini söyledi.

İlçede metrekareye 170 kilogram yağmur düştüğünü ifade eden Bekar, "Sabah olunca afetin boyutunu gördük. TOKİ Hemşin konutlarına ait 24 daireli bir sitenin arkasından büyük bir heyelan geldi. Bu daireler doluydu. Çok can kaybı verebilirdik. Tesellimiz can kaybının olmamasıydı." dedi.

Bekar, şu an itibarıyla bütün köy ve mahalle yollarının kapalı olduğunu belirterek, "Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz sahada. Çalışmalarımız devam ediyor. İki güne kadar yolları açmış olacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hemşin Rize yağmur

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