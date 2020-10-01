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Rize’de şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağmur Rize’de sel ve heyelanlara neden olurken, 2 araç toprak altında kaldı.Rize’nin Pazar ilçesi Elmalık Köyü’nde şiddetli yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağmur Rize’de sel ve heyelanlara neden olurken, 2 araç toprak altında kaldı.
Rize’nin Pazar ilçesi Elmalık Köyü’nde şiddetli yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi. Heyelanda 2 araç tepeden gelen toprak ve ağaçların altında kaldı.
Yaşanan felaketi anlatan Elmalık Köyü Muhtarı Hamdi Kahramantürk "Son zamanlarda yağmurların çok anormal derecede yağması böyle heyelanlara sebep oluyor. Dün 19.00 ile 20.30 arası çok şiddetli bir yağmur yağdı. Sadece bu bölge etkilendi. Başka zarar gören yer olmadı. İleriden kopan heyelan arabayı buraya kadar sürükledi. Burada 1 aracımız var, 1 aracımız da az ileride üzerine heyelan gelmiş vaziyette" ifadelerini kullandı.
Aracı park halindeyken bir anda toprak altında kaldığını dile getiren Turan Topal ise "Burası yoldu. Benim aracımda burada park halindeydi. Yukarıdan heyelan gelince benim aracım toprağın altında kaldı" dedi.

"Önüm arkam kopunca aracı terk ettim"
Araba ile evine çıktığı sırada önündeki yolun ve arkasının heyelan nedeniyle kapandığını fark eden Erol Topal, o anları "Buraya geldiğimde ön taraf kopmuştu. Arkama baktım o da o sıra kopunca aracımı bırakıp araçtan çıktım. Bıraktığım yer sağlamdır diye eve gittim. Ondan sonra baktım üstü de koptu aracımı sürükledi" diyerek anlattı.

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