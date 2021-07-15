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Rize'de şiddetli yağış ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp, 100'e yakın köy etkilendi

15.07.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle çöken evde 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiden de haber alınamıyor. Son 24 saatte Güneysu'da metrekareye 219 kilogram, Çayeli'nde 214 kg yağış düştüğü açıklandı.

Rize'de şiddetli yağış ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp, 100'e yakın köy etkilendi

Rize'de etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle çöken evde 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiden de haber alınamıyor.

Rize ve çevresindeki yoğun yağmurdan 100ê yakın köy etkilendi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taştı, Armağan köyünde yollar ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Şiddetli yağışların görüldüğü Rize Muradiye'de çöken evin enkazında süren arama-kurtarma çalışmasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, enkazda olduğu tahmin edilen 2 kişiyi daha arama çalışmaları sürüyor.

Güneysu ilçesinde Tepebaşı köyünde de bir kişi için kayıp ihbarı yapıldı.

Pazar ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokakları sel kapladı. Bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkiinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.

TRT yayınına katılan Rize Valisi Kemal Çeber, hafif yaralı 4 kişinin de hastanede tedavi edildiğini söyledi. Vali Çeber NTV yayınında da "Heyelan ve selden 100'e yakın köy etkilendi, kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

Meteorolojik verilere göre son 24 saat içerisinde Güneysu'ya metrekareye 219 kilogram, Çayeli'ne 214 ve Andon bölgesinde ise 147 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye gidiyor.

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