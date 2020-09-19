Rize’de şiddetli yağmur heyelanlara neden oldu

Rize’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur heyelanlara neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur Çayeli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Limanköy köyünde yağmurun etkisi ile bazı yollarda toprak kaymasına bağlı heyelanlar meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı. Bölgeye giden Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi incelemelerde bulundu. Kopan yollar trafik güvenliğinin sağlanması için güvenlik şeridi ile kapanırken, Çayeli Belediyesi tarafından bölgede su kesintisi olacağı duyuruldu.

Öte yandan Ardeşen ilçesine bağlı Yukarı Durak ve Kaçkar Köyü’nde de yağmurdan dolayı dere taştı. Yolların selin getirdiği rusubatla dolmasından ötürü İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından bölgeye iş makinesi sevk edilerek temizleme çalışmalarına başlandı.

