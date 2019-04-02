HABER

Rize'de silah kaçakçığı operasyonu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:59 | Son Güncelleme

RİZE'de polis, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Rize'de silah kaçakçığı operasyonu: 4 tutuklama

RİZE,(DHA) - RİZE'de polis, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Rize Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adresleri ile otomobillerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i otomobilde saklanan toplam 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Z.S, S.U, D.T, S.G. ve Ö.Y. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. Z.S., D.T ve S.G. tutuklandı. S.U. ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
Tekirdağ’da ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ etkinliğiTekirdağ’da ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği
Palet fabrikasında korkutan yangınPalet fabrikasında korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.