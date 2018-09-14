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Rize'de silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:05 | Son Güncelleme

Rize'de silahlı saldırı: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hazer Mahallesi ÇAYKUR Paketleme Çay Fabrikası önünde yürüyen Yunus Boğuş, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Başından yaralanan Yunus Boğuş, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Boğuş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İnceleme sonucunda şüphelilerin V.Ş. ve S.Ş. olduğu tespit edildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmanın ardından şüpheliler kaçmaya çalıştıkları otomobille yakalandı.

Boğuş'un Rize'de taşeron işçi olarak çalıştığı, Batmanlı olduğu ve zanlılar ile arasında daha önceden husumet bulunduğu, kendisini Rize'ye kadar takip ettikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rize silahlı saldırı

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