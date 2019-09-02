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Rize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

RİZE'de kuvvetli sağanağın etkisiyle Boğaz Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 4 otomobil toprak altında kaldı.

Rize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldı

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZE'de kuvvetli sağanağın etkisiyle Boğaz Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 4 otomobil toprak altında kaldı. Yaralananın olmadığı olayda, korku ve panik yaşayan site sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Boğaz Mahallesi Yamaç Evler Sitesi'nde meydana geldi. Kentte şiddetli sağanakla birlikte 12 katlı binanın arka kısmında yer alan istinat duvarı oluşan heyelan sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, park halindeki 4 otomobil toprak yığını altında kaldı. İhbarla bölgeye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonlarla çöken duvarı kaldırma ve temizleme çalışması başlattı. 12 katlı, 56 dairelik sitede oturanlar ise yetkililer tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.
'BÜYÜK KORKU YAŞADIK'
Bina sakinlerinden Alparslan Mamat, "Yağışla birlikle duvar ve arkasındaki toprak gürültüyle çöktü. Büyük korku ve panik yaşadık. Tek tesellimiz can kaybı ve yaralananın olmayışı. Koca dağ çöküp istinat duvarını yıktı. 4 araç toprak altında kaldı. Tedbir amaçlı evlerimizi boşalttık" dedi.

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Rize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldıRize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldıRize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldıRize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldı

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