HABER
  4. Rize’de son 1 yıl içinde yaşanan kazalar MOBESE kameralarına böyle yansıdı

Rize’de son 1 yıl içinde yaşanan kazalar MOBESE kameralarına böyle yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Rize’de son bir yıl içinde meydana gelen bazı trafik kazaları il genelindeki MOBESE kameralarına yansıdı.Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içinde meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazası görüntüleri, kazalara dikkat çekmek amacıyla kamuoyuyla paylaşıldı.Görüntülerde, Rize merkezde ve İyidere ilçesinde meydana gelen bazı trafik kazaları yer alırken, kazaların daha çok sürücülerin dikkatsizliğinden ve aşırı hız yüzünden kaynaklandığı görülüyor.Sürücü ve yayaları trafik kazaları konusunda daha dikkatli ve duyarlı davranmaya davet eden İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geçen yıl Rize’de 783 maddi hasarlı ve 758 yaralanmalı olmak üzere toplam bin 541 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken bin 278 kişinin ise yaralandığı belirttiler.

Rize’de son bir yıl içinde meydana gelen bazı trafik kazaları il genelindeki MOBESE kameralarına yansıdı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içinde meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazası görüntüleri, kazalara dikkat çekmek amacıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
Görüntülerde, Rize merkezde ve İyidere ilçesinde meydana gelen bazı trafik kazaları yer alırken, kazaların daha çok sürücülerin dikkatsizliğinden ve aşırı hız yüzünden kaynaklandığı görülüyor.
Sürücü ve yayaları trafik kazaları konusunda daha dikkatli ve duyarlı davranmaya davet eden İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geçen yıl Rize’de 783 maddi hasarlı ve 758 yaralanmalı olmak üzere toplam bin 541 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken bin 278 kişinin ise yaralandığı belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Sıcaklık gece 0’ın altına düştü, arabaların camları buz tuttuSıcaklık gece 0’ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu
Van’da 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildiVan’da 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de acı olay... Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Balıkesir'de acı olay... Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

75 yaşındaki adam hayatında ilk kez trafik cezası yedi, hatıra kalsın diye çerçeveletti

İlk kez başına gelince bunu yaptı

Yabancı uyruklu sürücü yanında oğlu varken direksiyon başında nöbet geçirdi

Yanında oğlu da vardı... TEM'de korkutan olay

Bakan Soylu talimat vermişti! Pasaport polisleri yeni kıyafetlerini giydi

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

İstanbul'da uyuyakalan minibüs sürücüsü araçlara çarptı

Minibüs sürücüsü direksiyonda uyuyakalınca...

Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

O illerimiz için sağanak ve fırtına uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.