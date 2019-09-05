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Rize’de torbacının evine şafak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 08:22 | Son Güncelleme

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonla uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen ve halk dilinde torbacı olarak tabir edilen 1 kişi tutuklandı.Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilimizde uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Rize’de torbacının evine şafak operasyonu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonla uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen ve halk dilinde torbacı olarak tabir edilen 1 kişi tutuklandı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilimizde uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Kalkandere Sulh Ceza Hâkimliğince verilen arama ve el koyma kararına istinaden sabah 07.00 sularında B.Ö. isimli şahsın Kalkandere ilçesinde bulunan ikametinde arama yapıldı. Gerçekleşen aramada, 9 parça halinde daralı ağırlığı 512.81 gram gelen skunk (esrar) maddesi, 527 adet ecstasy hap, 1 adet uyuşturucu madde öğütmeye yarayan aparat ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet 9 mm çaplı fişek ele geçirildi.
Konu ile ilgili şahıs gözaltına alınan B.Ö. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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