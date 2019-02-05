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Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Rize’nin Pazar ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi ÇAYKUR Çay Fabrikası önünde meydana geldi.

Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Rize’nin Pazar ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi ÇAYKUR Çay Fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Ali Yeğen’in kullandığı 53 AB 551 plakalı araç, Kirazlık Mahallesinden Pazar ilçe merkezine seyir halindeyken karşı yönden gelen T.A. idaresindeki 61 FL 946 plakalı minibüsle Pazar Çay Fabrikası mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de ağır yaralı olarak ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 23 yaşındaki Dursun Ali Yeğen, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı T.A. (50) ise Rize Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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