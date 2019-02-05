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Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:43 | Son Güncelleme

Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Dursun Ali Yeğen'in yönetimindeki 53 AB 551 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi ÇAYKUR Çay Fabrikası önünde karşı yönden gelen Tufan A. idaresindeki 61 FL 946 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeğen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tufan A. (50) ise Rize Devlet Hastanesine sevk edildi.

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pazar ilçesi Rize trafik kazası

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