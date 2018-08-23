Rize'de trafik kazası: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Limanköy Mahallesi mevkisinde, Hakan Kar (22) idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak deniz kenarına savruldu.
Kazada ağır yaralanan sürücü Kar, 12 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hakan Kar'ın, eski AK Parti Çayeli İlçe Başkanı Ali Kar'ın oğlu olduğu öğrenildi.
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