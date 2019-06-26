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Rize’de trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gürcistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Ardeşen Kaçkar İtfaiye Merkezi karşısında meydana geldi.

Rize’de trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gürcistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Ardeşen Kaçkar İtfaiye Merkezi karşısında meydana geldi. Ardeşen istikametinden Gürcistan istikametine gitmekte olan XU-777-LO Gürcistan plakalı aracın yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden oldukları öğrenilen 2 Gürcistan vatandaşı hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ülkelerine gönderilmesi için ise işlem başlatıldığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Rize’de trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Rize’de trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

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