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Rize'de "Uyum Mahalle Buluşmaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 21:34 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: - "Biz gönüllere girmek istiyoruz. Göç krizini fırsata çevirmek istiyoruz. Bu çok büyük zenginlik ve insan kaynağını, ülkeyi daha ileriye taşıyabilmek için fırsat olarak değerlendiriyoruz"

RİZE (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 17'ncisi Rize'de gerçekleştirildi.

Rize Gençlik Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, kendisinin de bir göçmen olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kadim geçmişinde olduğu gibi bugün de Anadolu'ya el açmış hiçbir milleti ve unsuru göçmen, sığınmacı ya da mülteci olarak görmediğini belirten Ok, "Her zaman yüksek kararlılıkla şunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz; sizler bizim misafirlerimizsiniz ve kardeşlerimizsiniz. Dininiz, diliniz ve ırkınız ne olursa olsun Türkiye devletinin şefkatli ellerinde misafirsiniz." dedi.

Ok, 192 ülkeden 5 milyona yakın insanın Türkiye'de yaşadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunlardan yaklaşık 90 farklı milliyetten 2 bini Rize'de yaşıyor, 450'si üniversitemizde öğrenci. Yaklaşık bin Suriyeli var koruma kapsamında. Sayıların bizim için kıymeti yok. Biz gönüllere girmek istiyoruz. Göç krizini fırsata çevirmek istiyoruz. Bu çok büyük zenginlik ve insan kaynağını, ülkeyi daha ileriye taşıyabilmek için fırsat olarak değerlendiriyoruz."

Bugüne kadar 100'e yakın uyum ve faaliyet programını 81 ilin tamamında gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Ok, "Bundan sonra da devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın, aramızda bulunan misafirlerimizin boynunu dünyanın hiçbir ülkesine, hiçbir medeniyetine eğdirmedik, eğdirmeyeceğiz." diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise uyum ve mahalle buluşmalarını hızlı şekilde yaptıklarını aktardı.

Etkinliğe, Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İl Ticaret Müdürü Osman Köseoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş, İl Müftü Yardımcısı Naci Çakmakçı, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mürüvvet Serap Aydın ve diğer ilgililer katıldı.

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Göç İdaresi Gökçe Ok Rize Uyum Mahalle Buluşması

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