RİZE (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 17'ncisi Rize'de gerçekleştirildi.

Rize Gençlik Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, kendisinin de bir göçmen olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kadim geçmişinde olduğu gibi bugün de Anadolu'ya el açmış hiçbir milleti ve unsuru göçmen, sığınmacı ya da mülteci olarak görmediğini belirten Ok, "Her zaman yüksek kararlılıkla şunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz; sizler bizim misafirlerimizsiniz ve kardeşlerimizsiniz. Dininiz, diliniz ve ırkınız ne olursa olsun Türkiye devletinin şefkatli ellerinde misafirsiniz." dedi.

Ok, 192 ülkeden 5 milyona yakın insanın Türkiye'de yaşadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunlardan yaklaşık 90 farklı milliyetten 2 bini Rize'de yaşıyor, 450'si üniversitemizde öğrenci. Yaklaşık bin Suriyeli var koruma kapsamında. Sayıların bizim için kıymeti yok. Biz gönüllere girmek istiyoruz. Göç krizini fırsata çevirmek istiyoruz. Bu çok büyük zenginlik ve insan kaynağını, ülkeyi daha ileriye taşıyabilmek için fırsat olarak değerlendiriyoruz."