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Rize'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

Çayeli ilçesindeki operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde 17 kilogram esrar ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Şirin köyündeki çaylık alanda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu köyde yaptıkları operasyonda, çaylık araziye ekili 40 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 17 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli E.K. ekiplerce gözaltına alındı.

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17 kilogram esrar Rize uyuşturucu operasyonu

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