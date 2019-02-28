Rize'de uyuşturucu operasyonu

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen ve 2,5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde pazarlayan ve kullanan şahıslara yönelik il merkezi ile Fındıklı ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Rize'deki ev ve iş yeri aramasında, paket halinde 2 kilo 534 gram esrar, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 9 bin 698 lira ve 106 dolar, 287 gram 24 ayar şerit levha halinde altın ile uyuşturucu imalatı ve tüketiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda, G.Y, M.U.A, İ.H, T.E. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.Y, M.U.A, İ.H. ve T.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

