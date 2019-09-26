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Rize'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:39 | Son Güncelleme

Rize'de uyuşturucu operasyonu

RİZE (AA) - Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince Çamlıhemşin ilçesinde A.K'ya ait eve operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 6 kilogram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu ve tabanca ele geçirildi.

Ekipler operasyon yapılan evin yanındaki A.K'ya ait evde hareketlilik yaşanması üzerine "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada söz konusu evde 4 kilogram kubar esrar bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Rize uyuşturucu operasyonu

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