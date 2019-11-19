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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:57 | Son Güncelleme

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında il ve ilçe jandarma ekipleri, Pazar ilçesinde M.D. ve K.T'ye ait eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 2 kilo 460 gram kubar esrar, 75 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 23 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ve K.T'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rize Uyuşturucu operayonu

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