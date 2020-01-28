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Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe merkezinde bir otomobil durdurularak arama yapıldı.

Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
2 tutuklama Rize uyuşturucu operasyonu

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