Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe merkezinde bir otomobil durdurularak arama yapıldı.

Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı.

