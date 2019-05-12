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Rize’de yaralanan dağcı için ekipler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 20:52 | Son Güncelleme

Kaçkar Dağları’nda zirve tırmanışı ardından geri dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalık alana düşen dağcı Esra Emek yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen olayda Kaçkar Dağları’nda zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşerek kayalık alana düşen Esra Emek yaralandı.

Kaçkar Dağları’nda zirve tırmanışı ardından geri dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalık alana düşen dağcı Esra Emek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen olayda Kaçkar Dağları’nda zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşerek kayalık alana düşen Esra Emek yaralandı. Yaralı dağcı arkadaşlarıyla beraber Avusor Yaylası’nda bulunan kamp alanına ulaşarak arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşarak yaralı dağcıyı sedye ile alıp, araç ulaşımı olan bölgeye kadar taşımayı planlıyor.

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