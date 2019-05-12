Rize’de yaralanan dağcıya 5 saatlik çalışma sonrası ulaşıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları’nda yaptığı tırmanışın ardından dönüş yolunda yaralanan dağcı Esra Emek’e yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası ulaşıldı.

Kaçkar Dağları’nda zirve tırmanışı ardından geri dönüş yolunda dengesini kaybedip kayalık alana düşerek yaralanan dağcı Esra Emek, arkadaşlarıyla Avusor Yaylası’nda bulunan kamp alanına gelerek burada ekiplerden yardım istemişti.

Jandarma ekipleri yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası kamp alanına ulaşarak dağcı Esra Emek’i sedye ile alıp, Ayder Yaylası sınırlarına kadar taşıyarak ambulansa koydu.

Durumu ağır olan yaralı dağcı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

