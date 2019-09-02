Rize’de yayla yolunda kaybolan 6 vatandaş bulundu

Rize’de aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişiye, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında ulaşıldı.

30 Ağustos tarihinde Handüzü Yaylası’nda gitmek için çıktıkları yolda kaybolan 6 kişiye, AFAD koordinesinde gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarının sonucunda ulaşıldı.

Gün içerisinde 60 kişilik ekiple karadan, Jandarma ekiplerine ait drone ile havadan yürütülen çalışmalar sonrası haber alınamayan 6 kişiye, arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolunda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ulaşıldı.

Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlevan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir’den oluşan 6 kişilik grubun ilk belirlemelere göre sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bulunan vatandaşlar, olay yerindeki ilk sağlık gözlemlerinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılacak.

Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cuma günü öğlen saatleri itibariyle Küçükçayır Köyü, Başmeşe mevkiinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişiye; İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılmış olup, kaybolan 6 vatandaşımızın da sağlık durumları iyidir.”