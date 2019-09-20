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Rize’de yaylada kaçak inşaat başlamadan durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

Rize’nin İkizdere ilçesinin yaylalarında izinsiz beton yapılaşmayı önlemek için çalışmalara başlandı.Rize Valiliği’nin son yayınladığı bir genelgeye göre, yaylalarda izinsiz yapılan ve yapılacak beton binaların engellenmesi istendi.

Rize’de yaylada kaçak inşaat başlamadan durduruldu

Rize’nin İkizdere ilçesinin yaylalarında izinsiz beton yapılaşmayı önlemek için çalışmalara başlandı.
Rize Valiliği’nin son yayınladığı bir genelgeye göre, yaylalarda izinsiz yapılan ve yapılacak beton binaların engellenmesi istendi. İkizdere Kaymakamlığı tarafından Valilik genelgesi doğrultusunda İkizdere’nin Çamlık Köyü Mehule Yaylası’nda hafriyat çalışması yapılmış 5 ev inşaatı durduruldu. İlçe Jandarma ekiplerinin desteğiyle İlçe Özel İdare araçlarıyla başlatılan çalışmada hafriyatı izinsiz kaçak olarak açılmış 5 yayla evinin temeli yine toprakla doldurularak eski durumuna getirildi.
İkizdere Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada izinsiz kaçak yapılaşmaya yaylalarda izin verilmeyeceği ve açılmış olan veya açılacak olan ev temellerinin tespit edildiği anda yapılacak müdahale ile hemen önleneceğini bildirildi.

Rize’de yaylada kaçak inşaat başlamadan durduruldu

Rize’de yaylada kaçak inşaat başlamadan durduruldu

Rize’de yaylada kaçak inşaat başlamadan durduruldu

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