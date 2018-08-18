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Rize'de yaylada kaybolan 3 kişi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:06 | Son Güncelleme

Rize'de yaylada kaybolan 3 kişi bulundu

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada sis nedeniyle yolunu kaybeden 3 kişi bulundu.

Bölgeye gezmeye gelen ve Yukarı Kavrun Yaylası'ndan Samistal Yaylası'na doğru yürüyüşe geçen Cemalettin Muslu, Kemal Irmak ve Beytullah Çokokumuş, daha sonra tekrar Yukarı Kavron Yaylası'na dönmek için hareket etti.

Yoğun sis ve havanın kararması nedeniyle yolunu kaybeden 3 kişi, akşam saatlerinde jandarmayı arayarak yardım istedi.

Muslu, Irmak ve Çokokumuş'un bulunması için bölgeye Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan İpek yönetiminde bir asayiş ve bir JAK timi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaylada yaptıkları arama kurtarma çalışmasının ardından 3 kişiye Yukarı Kavron Yaylası'nda ulaştı.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 3 kişi, ekipler tarafından Ayder Yaylası'na ulaştırıldı.

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Çamlıhemşin Rize turist

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