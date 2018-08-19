Rize'de yaylada kaybolan 3 kişiyi JAK timi buldu 

ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yaylada yolunu kaybeden 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
Çamlıhemşin ilçesi Samistal Yaylası'ndan Yukarı Kavron Yaylası'na doğru dün gece yürüyerek yola çıkan Cemalettin Muslu (67), Kemal Irmak (18) ve Beytullah Okumuş (18), bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yaylada yolunu kaybetti. Bir uçurumun kenarına gelen 3 kişi, cep telefonu ile jandarma ekiplerinden yardım istedi. Cep telefonu sinyalinden yerleri belirlenen 3 kişi için bölgeye, JAK timi sevk edildi. Gece sisle kaplı bölgeye çıkan ekip, kayıp 3 kişiye bulunduğu yerden alarak Ayder Yaylası'na indirdi.
Cemalettin Muslu, merada sis nedeniyle kaybolduklarını belirterek "Ormanlık alana girdik ve bir uçurumun kenarına geldik. Sarp kayalıklarda mahsur kaldık. Jandarmayı aradık. Onlar yerimizi belirledi. 3 saat bölgede mahsur kaldıktan sonra gelip bizi aldılar" dedi.
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