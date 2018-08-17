Rize'de yaylada kaybolan turistleri JAK ekibi buldu

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada kaybolan 5 turist bulundu.
Dün ilçeye bağlı Ayder Yaylası'na tatil için bir otele konaklayan Cem, Claudia, Eren, Bianca ve Luca Kaplan, Hazindak Yaylası'na doğa yürüyüşü için hareket etti.
Otel yetkilileri, turistlerin geri dönmemesi ve telefonlarına ulaşılmaması üzerine jandarmayı arayarak bilgi verdi.
Turistlerin bulunması için bölgeye Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı'nın JAK timi ve asayiş timi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arazide yaptıkları aramalar sonunda turistlere ulaşıldı.
Yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen turistlerin, Ayder Yaylası'na doğru inişe geçtiği öğrenildi.
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