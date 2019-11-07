HABER

Rize'de yer altından çıkan gaz incelemeye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Ekipler, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yapılan alanda tehlike sınırı altında amonyak tespit etti

RİZE (AA) - Rize merkeze bağlı Bozkale köyünde, yer altından çıkan gaz nedeniyle yetkililer çalışma başlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, köydeki kanalizasyon şebekesinden buhar çıktığını görenler durumu AFAD yetkililerine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Buharın çıktığı alanda AFAD'a bağlı KBRN ekibi tarafından kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yapıldı. Ekip ilk incelemesinde, tehlike sınırı altında amonyak tespit etti.

Uzmanlar tarafından alınan numuneler ise incelemek üzere Ankara'ya gönderildi.

Öte yandan, gazın bulunduğu alan güvenlik çemberine alındı.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden olduPendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu
Havadan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandıHavadan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rize Rize Çevre Şehircilik Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu

Tüm yolu denedi ama olmadı

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Soruşturma başlatıldı

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili yeni gelişme!

Türkiye'de ilk kez yapılmıştı... Uğur Acar, yeni yüzüyle geçirdiği yılları anlattı

Türkiye'de ilk kez yapılmıştı... Uğur Acar, yeni yüzüyle geçirdiği yılları anlattı

Akaryakıt kaçakçılığını bildirdi, başına gelmeyen kalmadı...

Akaryakıt kaçakçılığını bildirdi, başına gelmeyen kalmadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.