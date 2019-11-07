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Rize’de yer altından çıkan gaz mahalleyi tedirgin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:53 | Son Güncelleme

Rize’de yer altından çıkan gaz paniğe neden oldu.

Rize’de yer altından çıkan gaz paniğe neden oldu. Durumu gören vatandaşlar AFAD, Sağlık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Rize merkeze bağlı Bozkale mahallesinde yerden çıkan gaz mahallede tedirginliğe sebep oldu. İlk başta doğal gaz hattında kaçak olduğunu düşünen vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Mahalleye gelen özel kıyafetli ekipler, buharın çıktığı alanda incelemeler yaptı. Kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yapılırken çıkan gazın tehlike sınırının altındaki amonyak buharı olduğu belirlendi. Alınan numuneler incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı’nın Ankara’daki laboratuvarlarına gönderdi. Buharın çıktığı alan güvenlik şeridi ile kapatıldı.
Bölgede esnaflık yapan Ahmet Çatan, aracını park etmeye çalışırken çıkan buharı fark ettiğini belirterek ”Arabamı her zaman buraya çekiyorum bir anda gözüm kaydı duman çıktığını fark ettim. Doğalgaz kazı çalışması olmuştu 20 gün önce ilk ondan olabileceğini düşündüm. Doğalgazcı arkadaşlar geldiği zaman herhangi bir şekilde kendileri ile alakalı olmadığını söyleyince bizde de ister istemez bir tedirginlik oldu. Daha sonra AFAD ekipleri geldi. Numuneler aldılar bizde merakla bekliyoruz. Doğalgaz çalışması yapıldığı zaman dere yatağının altından geçildi ve 20 sene önce burada çöp dökme olayı vardı. Oradan yol bularak fosilleşen gazın buradan çıktığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Mahallede esnaflık yapan Seyfullah Özgen ise "Ben kaplıca suyu olduğunu düşünüyorum sıcak su çıkıyor çünkü çıkan yerin etrafı baya bir sıcak ama polis güvenlik şeridi çekti tedirgin olduk. Ben arabamı da aldım buradan patlama riski olur diye düşündüm. Daha önce böyle bir şey yoktu ilke kez karşılaştık” dedi.

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