Rize’de yiyecek bulamayan ayılar köy evlerine zarar verdi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar köye inerek bir eve girdi.

İlçeye bağlı Sıraköy’de yaşayan Yakup Yeşilnaş’a ait eve giren ayı, her yerde yiyebilecek bir şeyler aradı. Evin tahtadan olan duvarlarını parçalayan ayı, eşyalarında tümüne zarar vererek kullanılmaz hale getirdi. Arayışları fayda vermeyen ayı evi tanınmaz hale getirerek daha sonra kayıplara karıştı. Ayıdan geriye ise kırdığı eşyalar ve dağıttı ev kaldı.