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Rize'de "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

Rize'de "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yanıkdağ köyü Karanlık mevkisinde İbrahim Teker göğsünde acı hissetti.

Çayeli Devlet Hastanesi'ne başvuran Teker'in yapılan muayenesinde göğsüne havalı tüfek mermisi isabet ettiği belirlendi.

Teker, buradaki müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Teker'in ifadesinde nereden ateş edildiğini görmediğini söylediği öğrenildi.

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İbrahim Teker Rize tüfek yaralanma yorgun mermi

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