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Rize’deki darp olayında görüntülere yansıyan kadın konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Rize’de geçtiğimiz günlerde bir şahsın genç kızı darp ederken olaya müdahale etmediği ve kaçtığı iddiasıyla sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulan kadın olay anını anlattı.Rize’de B.G.

Rize’deki darp olayında görüntülere yansıyan kadın konuştu

Rize’de geçtiğimiz günlerde bir şahsın genç kızı darp ederken olaya müdahale etmediği ve kaçtığı iddiasıyla sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulan kadın olay anını anlattı.
Rize’de B.G. isimli şahsın R.T. isimli genç kızı darp ettiği olayda güvenlik kameralarına yansıyan bir kadın, olaya müdahale etmediği ve kaçtığı iddiasıyla sosyal medyada tepki toplamıştı. Eleştiriler üzerine açıklama yapan Beyhan Yılmaz olay anını anlattı. Olaydan saniyeler önce dışarıda oturduğu sırada telefonun çalmasıyla bir anda içeriye doğru koştuğunu dile getiren Yılmaz, “Hava sıcak olduğu için iki dakikalığına dışarıya çıktım. Hatta ilk video 10 saniye önce alınsaydı yanımda da çırak arkadaş vardı. Sonra telefonun çalmasıyla ben içeriye koşuyorum. Olay ben telefonla konuşuyorken oldu. Arada bir 15 saniye var sanırım. Hatta ben olaya ilk koşarak giden arkadaşı, çocuğu düştü ona doğru koşuyor sanıyorum. Kapıya ilk çıktığımda olayı görüyorum. Ama bu ilk video öyle bir şekilde yayılıyor ki sanki ben kızı görüp kaçmışım, gitmişim, iş birlikçi diyen var, hakaret eden var. 3 gündür sosyal medyada bir linç kampanyası var” dedi.

"Sosyal medyada ve haber sitelerinde hedef gösterildim"
Sosyal medyada ve haber sitelerinin yorumlarında linç edildiğini ve hedef gösterildiğini dile getiren Yılmaz, bir çok site sahibine ulaşıp durumu anlattığını ve kendisine karşı gerçekleştirilen karalama kampanyalarını sonlandırmaya çalıştığını söyledi. Yılmaz, “Bazı kişilere ulaştık, yazıştık. Bu olayla kızımla yazışmaları kızım sosyal medya hesabından paylaştı. Gazetelerin bazılarına ulaştık ama bir kesim insan var, maalesef bu bizim toplumumuzun kanayan yarası. Görünen olaya değil de dedikodu kısmına takılıyorlar. 3 gündür kişilik haklarıma saldırı var, hakaret var, hedef gösterme var. Yani ‘Orda çalışıyor hırlı pabuç değil’, ‘Kıza garezi vardı dövdürdü’ diye yorum bile var. Ben şahısların hiçbirini tanımıyorum. Kıza bir iki defa ekmek satmış olabilirim o bile kafamda değil” diye konuştu.
Olay kendisinin haberi olmadığı anda cereyan ettiği için müdahale edemediğini dile getiren Yılmaz, “Böyle bir olayda ben orda oturup kenarda kalacak bir insan değilim. Benim de bir kızım var. Orada müdahale ederdim zaten. Etmeye çalışırdım edebildiğim kadar” ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi
Olay geçtiğimiz günlerde, Rize’nin Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi’nde R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli gencin saldırısına uğrayan R.T., kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan şahıs, kızın yüzüne yumruk attı. Ağır darbe alan R.T., bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç, yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği şahıs, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından gözaltına alınan saldırgan, tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tekrar gözaltına alınan B.G. ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Rize’deki darp olayında görüntülere yansıyan kadın konuştu

Rize’deki darp olayında görüntülere yansıyan kadın konuştu

Rize’deki darp olayında görüntülere yansıyan kadın konuştu

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