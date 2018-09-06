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Rize'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

RİZE'de düzenlenen operasyonda fuhuşa teşvik, yer temini, aracılık ve zorlama iddiasıyla dün gözaltına allınan 33'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişiden 5'i tutuklandı.

Rize'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de düzenlenen operasyonda fuhuşa teşvik, yer temini, aracılık ve zorlama iddiasıyla dün gözaltına allınan 33'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişiden 5'i tutuklandı. Yabancı kadınların 18'i, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa teşvik, yer temini ve aracılık yapıldığı ihbarı üzerine Pazar ilçesinde 9 iş yeri, 1 otel ve 4 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, 33'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlardan 18'i, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. T.B. adlı kadında ise 'Hepatit C' virüsü tespit edildi. Gözaltına alınan E.P., O.D., N.B., M.K.Y., H.A., Z.A., N.T. ve G.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.A, M.K.Y, H.A, Z.A ve N.T. tutuklandı.

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Rize'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

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