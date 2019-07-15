Rize'deki gıda zehirlenmesi

RİZE (AA) - Rize'de kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvuran 211 kişiden 201'i taburcu edildi.
Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyünde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen nişan töreninde ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlanarak hastanelere başvuran kişilerin sayısı 211'e yükseldi.
Bu kişilerden 201'i, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Hastalardan 8'inin Kaçkar Devlet Hastanesinde, 2'sinin ise Rize Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.
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